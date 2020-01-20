Cредиземноморская конференция геммологов и ювелиров 2020 года посвящена маркетингу бриллиантов и драгоценных камней

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Оценка и маркетинг бриллиантов и драгоценных камней станут главной темой 6-й Средиземноморской ювелирной и геммологической конференции 2020 года (Mediterranean Gemmological & Jewellery Conference), которая состоится 15-17 мая в Слониках.

В рамках форума будут организованы семь семинаров с участием более десяти ведущих докладчиков-отраслевиков.

«Как и в случае с предыдущими конференциями, мероприятие 2020 года будет посвящено вопросам торговли и стоящим перед ней вызовам, и посредством семинаров и презентаций от ведущих отраслевых деятелей предложит доступные стандартные и передовые инструменты для их преодоления. Мы будем рады приветствовать торговых представителей со всего мира, чтобы сравнить широкий ассортимент новейших обработанных и синтетических бриллиантов и драгоценных камней с натуральными камнями», - сказал председатель конференции Бранко Делянин (Branko Deljanin).

После лекционного дня состоится специальный «круглый стол», посвященный тому, «как следует продавать выращенные в лабораторных условиях бриллианты и драгоценные камни наряду с природными».

Предшествующие конференции были признаны успешными. В 2019 году мероприятие прошло в Лимассоле, оно собрало 75 участников из 27 стран, в том числе геммологов, ювелиров, розничных торговцев, оценщиков и дилеров, а также представителей геммологических лабораторий, производственных фирм и горнодобывающих компаний.

Ранее Средиземноморская геммологическая и ювелирная конференция проводились в Греции (2015 год), Испании (2016), Италии (2017) и Черногории (2018). Мероприятия организованы Бранко Делянином из швейцарско-канадской геммологической лаборатории CGL-GRS и Джорджем Спиромилиосом (George Spyromilios) из греческой Независимой геммологической лаборатории (Independent Gemological Lab, IGL).

Форум представляет собой уникальное сочетание конференций для делового общения и экспертных встреч с научными семинарами высокого уровня.



Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished