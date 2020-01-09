Алмазы, добытые АЛРОСА, могут быть проданы в Гохран - СМИ

Республика Якутия предложила реализовать алмазное сырье, добытое компанией АЛРОСА, в Гохран в связи с избытками запасов, которые скопились в стоке компании за 2018 год. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" глава Якутии, первый зампред наблюдательного совета "АЛРОСА" Айсен Николаев.
Республика Якутия является одним из крупнейших акционеров российской алмазодобывающей компании.
"Мы ставим вопрос о закупке на сумму до $1 млрд. Почти четверть годовой добычи. Но есть разные варианты - от $500 млн до $1 млрд. Любой вариант нас устраивает", - привело агентство заявление главы Якутии.
В 2019 году компания реализовала алмазной продукции на $3,34 млрд.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург