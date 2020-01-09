Эксклюзив

Али Пасторини: «Проблемы хороши тем, что заставляют нас мыслить нестандартно и быть ближе к клиентам»

Об основных тенденциях и проблемах ювелирного бизнеса в интервью Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании DEL LIMA JEWERLY и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей...

Вчера

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Подавляющее большинство производства старательской и мелкомасштабной добычи не из зон конфликта

Сегодня
Новости

de_beers_logo.pngОбеспокоенность в отношении конфликтных алмазов привела к негативному восприятию старательской и мелкомасштабной добычи (Artisanal and Small-Scale Mining, ASM), однако реальность такова, что подавляющее большинство добытых старателями камней - не из зон конфликта, сообщает GemFair De Beers.
Генеральный директор GemFair Фериэль Зеруки (Feriel Zerouki) сказал, что сектор старательской и мелкомасштабной добычи представляет собой важный источник мировой добычи алмазов и является важным источником для существования многих людей.
Он добавил, что кустарные шахтеры сталкиваются со многими препятствиями, среди которых недостаток капитала, низкая производительность и неформальные практики являются одними из наиболее заметных.
«Эти барьеры означают, что кустарные шахтеры не имеют доступа к официальным каналам распределения, редко получают справедливую стоимость своей продукции, а камни, добытые старателями, часто считаются «неэтичными» из-за отсутствия единых стандартов во всем секторе, - сказал Зеруки. - Сектор нуждается в формализации, чтобы утвердиться в качестве законного источника поставок алмазов; однако, учитывая сложную экосистему добычи и условия работы, которые сильно отличаются от крупномасштабного алмазодобывающего сектора, подход к поддержке формализации должен быть адаптированным, последовательным и надежным».
De Beers учредила GemFair в 2018 году для поддержки формализации сектора ASM путем повышения стандартов и открытия нового источника этических поставок алмазов через ведущий в отрасли канал сбыта компании.
Изначально в проекте было всего 16 участников, а в настоящее время в GemFair участвуют 94 объекта, каждый из которых соответствует минимальным этическим и эксплуатационным требованиям.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished