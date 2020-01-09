Саммит президентов ASEAN по драгоценным камням и ювелирным изделиям запланирован на 3 марта

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9-й Саммит президентов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Association of South East Asian Nations, АSEАN) 2020 года по драгоценным камням и ювелирным изделиям запланирован на 3 марта 2020 года. Он пройдет в Гонконгском выставочном и конференц-центре.Ожидается, что на саммите соберутся лидеры ювелирной отрасли из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в которую входят Бруней, Камбоджа, Лаос, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Мероприятие организовано Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных изделий и нефрита (Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association). Тема этого года - «Развитие ювелирной промышленности Гонконга».Согласно заявлению организатора, саммит должен привлечь представителей ювелирных компаний и ассоциаций Гонконга и ASEAN, которые хотят получить самую свежую информацию о рынке ювелирных изделий и драгоценных камней и подготовиться к дальнейшему развитию бизнеса. Приглашаются также специалисты-практики из ювелирных институтов, компаний, занимающихся тестированием драгоценных камней и технологиями. Саммит президентов проводится ежегодно ассоциациями и организациями ювелирной промышленности ASEAN с участием представителей из Австралии, Китая, Индии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.