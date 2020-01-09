CTF приобрела компанию Enzo по продаже цветных драгоценных камней

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Китайская компания Chow Tai Fook Jewellery Group недавно приобрела полный пакет акций Enzo Jewelry Inc, обогатив свой портфель мультибрендов, чтобы соответствовать сегодняшним постоянно меняющимся ожиданиям клиентов.Комментируя слияние, Адриан Чен (Adrian Cheng), исполнительный директор ювелирной компании Chow Tai Fook, заявил: «Мы рады, что бренд Enzo присоединился к Chow Tai Fook. Отличаясь изысканным мастерством и креативностью, Enzo продолжит занимать свою нишу в качестве специалиста по натуральным цветным драгоценным камням, чтобы дополнить мультибрендовую стратегию CTF, что позволит нам и дальше выходить на арену цветных драгоценных камней. С другой стороны, Enzo может использовать розничную торговлю Chow Tai Fook и отрасли ноу-хау, чтобы генерировать большую ценность для своих клиентов».Enzo была основана в 2004 году как марка класса люкс, реализующая драгоценности с цветными драгоценными камнями, и в настоящее время имеет около 60 торговых точек в материковом Китае. Бренд стремится расширять свое присутствие в материковом Китае с помощью моделей автоматического управления и франшизы.Согласно CTF, сделка, которая была закрыта 17 января 2020 года, не окажет существенного финансового влияния на консолидированные чистые активы или операционные результаты компании за год, заканчивающийся 31 марта 2020 года.