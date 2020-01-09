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16 декабря 2019

Добыча алмазов Rio Tinto в четвертом квартале сократилась на 8%

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Новости

news_06072018_riotinto.pngКомпания Rio Tinto сообщила свои производственные результаты за четвертый квартал и 12 месяцев 2019 года. Согласно сообщению, добыча алмазов за четвертый квартал 2019 года на рудниках Аргайл (Argyle) и Даявик (Diavik) продемонстрировала снижение на 8% по сравнению с показателями 2018 года.
В Rio Tinto сообщили, что такое снижение связано с более низким содержанием алмазов в добытой руде на руднике Аргайл, что было частично компенсировано более высокими темпами добычи и переработки. На шахте Даявик падение показателей произошло из-за снижения доступности руды и ее качества в результате подземных работ. Тем не менее это было частично компенсировано большим количеством произведенной руды на карьере А21 и большим содержанием алмазов в добытой руде.
На руднике Аргайл в Австралии, который полностью принадлежит Rio Tinto, объем добычи был на 5% выше, чем за тот же период 2018 года. Это привело к уровню производства в 3,36 млн каратов за трехмесячный период, закончившийся 31 декабря 2019 года. 
Однако этот результат показал падение на 5% по сравнению с третьим кварталом 2019 года.
На шахте Даявик в Канаде, которая принадлежит фирме на 60%, доля алмазов компании, добытых в четвертом квартале, сократилась на 22 % по сравнению с 2018 годом, до 840 тыс. каратов. Заглядывая вперед, Rio Tinto заявила, что прогноз производства на 2020 год составит 12-14 миллионов каратов. Это связано с ожидаемым закрытием шахты Аргайл в четвертом квартале 2020 года и более низким содержанием алмазов в руде на руднике Даявик.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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