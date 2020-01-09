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Специальная таможенная зона в Гуджаратской алмазной бирже объявлена ​​таможенной зоной для торговли алмазами

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К концу февраля ведущие алмазодобывающие компании со всего мира отправятся в Сурат, чтобы продавать свои необработанные алмазы непосредственно диамантерам, которые расположены в этом городе, сообщает Times of India.
Специальная таможенная зона (Special Notified Zone (SNZ) Международного центра продаж Сурата (Surat International Diatrade Centre, SIDC), расположенная на территории Гуджаратской алмазной биржи (Gujarat Hira Bourse, GHB) в Ичхапоре, была объявлена ​​таможенной зоной для осуществления импорта, торговли и повторного экспорта алмазов.
Годовой импорт алмазов в Индию составляет 18 миллиардов долларов. Около 70% алмазного сырья закупается у крупных алмазодобывающих компаний, таких как De Beers, Alrosa, Rio Tinto, Dominion и других, а остальная часть поступает в страну со вторичных рынков в Антверпене и Дубае.
Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse, BDB) уже ведет деятельность в Специальной таможенной зоне в Мумбае. 
SNZ в Сурате станет второй специальной зоной для торговли алмазным сырьем в Индии. Диамантеры смогут участвовать в просмотре и аукционе товаров в SNZ алмазодобывающими компаниями, а также заключать сделки.
Председатель SIDC Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), как сообщается, сказал: «Мы находимся в процессе получения разрешения таможенного хранителя в SNZ для проведения торгов и аукционов, что, как мы ожидаем, произойдет в ближайшее время. Мы откроем SNZ после получения разрешения».
Навадия добавил, что алмазодобывающие компании уже были извещены о SNZ в Сурате и выразили готовность приехать в Сурат для торговли алмазами без посредников».
Согласно сообщению агентства, Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) установил партнерские отношения с GHB для создания специального механизма для облегчения торговли, импорта и повторного экспорта алмазов из SNZ. Около 3 тыс квадратных метров офисных площадей было подготовлено для офисов алмазодобывающих компаний, дилеров, аукционного зала и таможни.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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