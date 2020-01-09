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09 декабря 2019

В России добыли изумруд стоимостью 55 тыс. долларов

Сегодня
Новости

На Мариинском прииске, который находится в Свердловской области, Россия, был добыт уникальный изумруд, чья стоимость оценивается в 55 тыс. долларов, сообщает РИА Новости. 
Согласно официальным данным, масса камня составляет 0,5 кг. Как сообщается, находкой уже заинтересовался Гохран.  

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Фото: правительство Свердловской области


По оценкам специалистов, найденный изумруд является редчайшим. По цвету он относится к первой категории, по сорту – ко второй, сообщили в компании.
Согласно заявлению министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, «Мариинский прииск – одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации». 
В прошлом году на прииске всего было добыто четыре камня высокого качества. Помимо изумруда весом 0,5 кг были добыты минералы, вес которых составил 80, 174,9 и 264 граммов. Их стоимость оценивается в $8,8 тыс., $19,3 тыс. и $29,1 тыс.
«Мариинский прииск» входит в Госкорпорацию Ростех.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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