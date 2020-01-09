Richemont обновила торговые данные за третий квартал

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Швейцарская группа Richemont, производящая товары класса «люкс», обнародовала обновленные торговые данные за третий квартал, закончившийся 31 декабря 2019 года.В отчетный период объемы продаж выросли на 4%, при этом рост наблюдался во всех регионах, кроме Японии. Продажи в Европе выросли на 9% в результате сравнительно благоприятных показателей и высоких продаж на большинстве рынков.Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличились на 2% благодаря значительному двузначному росту продаж в Китае и Корее, что более чем компенсировало серьезное сокращение продаж в специальном административном районе Китая – Гонконге и контрастировало с ситуацией на других азиатских рынках.Продажи в Северной и Южной Америке выросли на 5%, благодаря хорошим показателям в США, которые компенсировали снижение на других рынках. Увеличение продаж на 3% на Ближнем Востоке и в Африке отражало хорошие показатели розничной торговли (как онлайн, так и в офлайн-магазинах) и сравнительно благоприятные показатели в условиях чувствительной экономической обстановки.Продажи в Японии снизились на 7%, что обусловлено снижением туристических расходов с учетом сравнительно более сильной японской иены, а также увеличением налога на добавленную стоимость в октябре 2019 года, которое способствовало продажам в первой половине года.В розничном сегменте продажи выросли на 5%, несмотря на негативное влияние закрытия временных магазинов в Гонконге в течение большей части рассматриваемого периода.Особенно заметный рост продаж был отмечен в материковом Китае. В розничном сегменте торговли наблюдался рост продаж в среднем до однозначной цифры при высоком спросе в США. Продажи в оптовом сегменте в целом соответствовали показателям предыдущего года, отражая хорошие показатели франчайзинговых магазинов, особенно в Корее.Объем нетто денежных средств группы по состоянию на 31 декабря 2019 года составил €2,4 млрд (в 2018 году - €2,3 млрд).