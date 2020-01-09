Специальный павильон IIJS Signature поддержит женщин-предпринимателей и дизайнеров

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В этом году на выставке IIJS Signature 2020, которая пройдет с 13 по 16 февраля в Мумбае, будет создан специальный павильон «Дизайн», в котором будут представлены работы девяти отобранных женщин-предпринимателей и девяти начинающих дизайнеров ювелирных изделий. Выбор ювелирных дизайнеров и женщин-предпринимателей будет осуществляться независимыми отраслевыми экспертами, назначенными Советом при содействии Ассоциации женщин-ювелиров (Women's Jewelry Association, WJA) в Индии. Предпочтение также будет отдано выпускникам IIGJ.Прамод Агравал (Pramod Agrawal), председатель GJEPC, заявил: «IIJS Signature определила себя как важный барометр успеха для индийской промышленности, демонстрируя лучшие ювелирные изделия с точки зрения дизайна, качества и отделки, а также высокотехнологичных решений - все под одной крышей. Эта выставка, несомненно, поможет увеличить экспорт ювелирных изделий из Индии с 12 млрд долларов США в настоящее время до 18 млрд долларов США к 2025 году».Колин Шах (Colin Shah), заместитель председателя GJEPC, отметил: «Обнадеживающий отклик, полученный от экспонентов и посетителей выставки IIJS Signature, - с точки зрения рекордных чисел бронирования прилавков и предварительной регистрации - лучшее средство для борьбы со спадом продаж, которое так долго сказывалось на нашей отрасли. Я предвижу более стабильную политическую и экономическую обстановку в ближайшие несколько лет, что, как мы надеемся, приведет к дальнейшим изменениям политики, благоприятствующей бизнесу и связанной с налогообложением, финансированием экспорта и так далее».Премию «Artisan Awards 2020», посвященную теме «Архитектурные жемчужины», получат 9 победителей 12 февраля 2020 года на эксклюзивном гала-концерте в Мумбае за день до начала выставки IIJS Signature.