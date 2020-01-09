Эксклюзив

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Специальный павильон IIJS Signature поддержит женщин-предпринимателей и дизайнеров

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В этом году на выставке IIJS Signature 2020, которая пройдет с 13 по 16 февраля в Мумбае, будет создан специальный павильон «Дизайн», в котором будут представлены работы девяти отобранных женщин-предпринимателей и девяти начинающих дизайнеров ювелирных изделий. Выбор ювелирных дизайнеров и женщин-предпринимателей будет осуществляться независимыми отраслевыми экспертами, назначенными Советом при содействии Ассоциации женщин-ювелиров (Women's Jewelry Association, WJA) в Индии. Предпочтение также будет отдано выпускникам IIGJ.
Прамод Агравал (Pramod Agrawal), председатель GJEPC, заявил: «IIJS Signature определила себя как важный барометр успеха для индийской промышленности, демонстрируя лучшие ювелирные изделия с точки зрения дизайна, качества и отделки, а также высокотехнологичных решений - все под одной крышей. Эта выставка, несомненно, поможет увеличить экспорт ювелирных изделий из Индии с 12 млрд долларов США в настоящее время до 18 млрд долларов США к 2025 году». 
Колин Шах (Colin Shah), заместитель председателя GJEPC, отметил: «Обнадеживающий отклик, полученный от экспонентов и посетителей выставки IIJS Signature, - с точки зрения рекордных чисел бронирования прилавков  и предварительной регистрации - лучшее средство для борьбы со спадом продаж, которое так долго сказывалось на нашей отрасли. Я предвижу более стабильную политическую и экономическую обстановку в ближайшие несколько лет, что, как мы надеемся, приведет к дальнейшим изменениям политики, благоприятствующей бизнесу и связанной с налогообложением, финансированием экспорта и так далее».
Премию «Artisan Awards 2020», посвященную теме «Архитектурные жемчужины», получат 9 победителей 12 февраля 2020 года на эксклюзивном гала-концерте в Мумбае за день до начала выставки IIJS Signature.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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