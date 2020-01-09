АЛРОСА проводит геологоразведку на трубке «Мир»

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Компания сообщила в пятницу, что приступила к буровым работам для доизучения кимберлитовой трубки «Мир» в рамках стратегического инвестиционного проекта компании по восстановлению добычи алмазов на уникальном месторождении.На первом этапе специалисты Вилюйской геологоразведочной экспедиции (ВГРЭ) компании АЛРОСА проведут работы на глубине 1200-1600 м от поверхности, что позволит уточнить размеры трубки, ее положение, содержание и качество алмазов, а также горно-геологические и гидрогеологические условия месторождения. Весь комплекс геологоразведочных работ оценивается в 2 млрд рублей. Геологоразведочные работы планируется выполнить в течение 2020-2021 годов и подготовить отчет с подсчетом запасов в 2022 году.«Основные буровые работы выполняет подрядная организация ООО «ВПТ-НЕФТЕМАШ», договор с которой заключен по результатам проведенного ВГРЭ тендера. Подрядчик имеет положительный опыт строительства глубоких и сверхглубоких разведочных и эксплуатационных скважин для крупнейших нефтегазодобывающих компаний, владеет современными технологиями точного направленного бурения и обладает собственной производственной базой в Мирнинском и Ленском районах. После обработки всего массива информации институтом Якутнипроалмаз будут подготовлены технико-экономическое обоснование и геологический отчет с подсчетом запасов», - сказал начальник ВГРЭ Сергей Хвостик.После утверждения Правлением АЛРОСА эти документы будут переданы на рассмотрение в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых.