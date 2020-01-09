Компания Signet Jewelers объявила торговые результаты в праздничный сезон

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Компания Signet Jewelers Limited, крупнейший в мире ритейлер ювелирных изделий с бриллиантами, опубликовала данные о продажах за девять недель, закончившихся 4 января 2020 года («Праздничный сезон»).По данным компании, продажи в сопоставимых магазинах в целом по миру выросли на 1,6% по сравнению с прошлым годом, а в Северной Америке - на 2,0%.Интернет-продажи Signet увеличились на 13,5%, а в сопоставимых физических магазинах, напротив, упали на 0,2%.«Мы обеспечили рост продаж в магазинах, опережая плановые расчеты, поскольку мы второй год продолжаем реализовывать проект по трансформации бизнеса «Путь к великолепию» (Path to Brilliance). Новизна товара, инвестиции в наши цифровые возможности и более целенаправленные маркетинговые кампании стимулировали как развитие электронной коммерции, так и экономический рост в Северной Америке. Я хотела бы искренне поблагодарить 30 тыс членов нашей команды, чья преданность и ориентированность на клиентов позволили нам эффективно работать в этот праздничный сезон и позитивным образом пересмотреть наши финансовые ориентиры 2020 года», - прокомментировала генеральный директор Signet Вирджиния Дросос (Virginia C. Drosos).