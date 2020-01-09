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09 декабря 2019

Отсутствие предметной алмазной политики в Зимбабве - повод для беспокойства - СМИ

Сегодня
Новости

Отсутствие существенной алмазной политики в Зимбабве является причиной для беспокойства, согласно местной организации гражданского общества.
Агентство Chat263 привело слова директора Центра исследований и разработок Джеймса Мупфуми (James Mupfumi), который сообщил, что власти Хараре ошибочно заключали соглашения о совместных предприятиях, руководствуясь политикой, которая недоступна для общественности.
Он сказал, что это подвергает правительство угрозе манипуляций со стороны международных олигополий, в то же время оставляя социальные, экономические и экологические права людей во власти компаний.
«Президент взял на себя обязательство внести поправки в законы, и политика в отношении алмазов также стала частью правовой базы, но в ходе нашего взаимодействия с правительством в рамках конференции всех заинтересованных сторон Zimbabwe Consolidated Diamond Company было выявлено, что существует необходимость в создании политики в отношении алмазов, - сказал Мупфуми. - Удивительно, что с тех пор правительство объявило, что существует политика, регулирующая алмазную отрасль, которая также гарантирует, что сообщества получают прямую выгоду от алмазов».
«Тем не менее, были вопросы относительно политики алмазов, отвечающей ожиданиям местных жителей, и эти вопросы остаются без ответа, несмотря на приход новых инвесторов, в частности АЛРОСА, и недавно мы слышали о Vast Resources», - добавил он.
По словам Мупфумири, необходимо поставить под вопрос текущие меры политики и их влияние на горнодобывающий сектор.
Старший юрист в министерстве горнодобывающей промышленности Нолвази Мучингури (Nolwazi Muchinguri) сказал, что в соответствии с текущим режимом алмазной политики правительство одобрило только четыре компании для добычи алмазов в стране, а другие потенциальные добытчики обязаны заключить соглашения о создании совместных предприятий с этими утвержденными четырьмя компаниями.
«Не будет отдельной лицензии, предоставленной непосредственно Vast Resources, но она будет передана совместному предприятию в составе одной компании из четырех, перечисленных в уставе, мы понимаем, что доля сообщества принадлежит сообществу», - сказал он.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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