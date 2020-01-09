Divine Solitaires запустила свою платформу по продажам солитеров онлайн

Divine Solitaires, первый индийский ювелирный бренд в области бриллиантов-солитеров, запустил платформу электронных продаж, чтобы сделать лучшие камни более доступными для своих клиентов.
Divine Solitaires (www.divinesolitaires.com/shop), более десяти лет являющаяся специалистом в области бриллиантов-солитеров, стала единственной онлайн-платформой, предназначенной исключительно для продажи таких камней. Широкий ассортимент ювелирных украшений для солитеров, в частности кольца, серьги, подвески, серьги для носа, овальные браслеты, ожерелья и мангалсутры, теперь доступен онлайн. Новые современные дизайны будут также выполнены с бриллиантами-солитерами - обручальные кольца, кольца для вечеринок, мужская коллекция и другие изделия.
Джинеш Мехта (Jignesh Mehta), основатель и управляющий директор Divine Solitaires, сказал: «В Divine Solitaires мы постоянно развиваемся, чтобы соответствовать требованиям наших клиентов и сделать процесс совершения покупок солитеров более доступным. Теперь пользователи смогут выбирать камни от 0,10 до 2,99 карата в таких органках, как круг, принцесса, овал и груша. Цветовая гамма, которую мы предлагаем, - от D до K и чистота от IF до SI. Эти параметры гарантируют, что приобретенный вами бриллиант - это самый прекрасный актив, которым вы можете владеть. В отчете о состоянии рынка онлайн-продаж ювелирных изделий (Global Online Jewellery Market) за 2018–2022 годы говорится, что в период 2018–2022 годов объем ювелирных изделий, доступных онлайн, будет расти в среднем на 15,69%, и мы уверены, что мы добьемся справедливой доли роста, когда речь пойдет о солитерах».
Любители солитеров по всей стране теперь могут легко получить в подарок набор индивидуализированных продуктов от Divine Solitaires с возможностью выбора «оплата наложенным платежом» (на выбор) или «оплата через Интернет». Divine Solitaires, известная своим оптимальным качеством продукции и прозрачной ценовой моделью, также предоставляет опцию «примерка дома», которая будет запущена пилотным проектом в Мумбае.
С момента своего создания в 2006 году Divine Solitaires представила некоторые прорывные инновации, такие как гарантия качества 123 параметров, общенациональный стандартный и прозрачный прайс-лист, мобильное приложение Divine Solitaires и индекс цен на солитеры. Divine Solitaires также предлагает своим клиентам лучший вариант обратного выкупа своих камней, сертификат качества при покупке и годовую бесплатную страховку на бриллианты. Бренд представлен в 160 магазинах в 82 городах Индии, а также привлек потребителей из Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Непала.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished