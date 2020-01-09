Ангола дала лицензии на разведку алмазов 260 кооперативам

Ангольская государственная алмазная компания Endiama в 2019 году выдала лицензии на полупромышленную разведку алмазов 260 кооперативам.
Однако президент компании Хосе Мануэль Ганга младший (José Manuel Ganga Júnior) заявил, что в настоящее время компания работает над развитием кооперативов в промышленных масштабах.
Он сказал, что кооперативы должны превратиться в эквивалент малых предприятий в течение двух лет.
Endiama недавно заявила, что Ангола, как ожидается, прекратит полупромышленную разведку алмазов в стране, и добывающая отрасль сосредоточит усилия только на промышленных операциях, независимо от того, управляются они большими или маленькими кооперативами.
В Анголе было более 700 мелких алмазодобытчиков до проведения операции по обеспечению прозрачности в отрасли, которая была запущена в 2018 году министерством внутренних дел.
Сообщалось, что только 260 добытчиков алмазов из всех соответствовали требованиям для продолжения разведки камней.
«Однако не все кооперативы, получившие лицензии на разведку алмазов, уже начали производить, - сказал Ганга младший. - Те, кто [раньше] копался в своем дворе в поисках алмазов - остались в прошлом».
По его словам, в 2019 году новые лицензированные кооперативы произвели 35 856 каратов алмазов, и все они были проданы Национальной коммерческой организации Анголы Sodiam, чтобы остановить «незаконную торговлю алмазами».
Ангола произвела 9,4 миллиона каратов в 2018 году.
Ожидается, что к 2022 году добыча алмазов возрастет до 13,8 млн каратов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished