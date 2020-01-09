Ангола дала лицензии на разведку алмазов 260 кооперативам

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Ангольская государственная алмазная компания Endiama в 2019 году выдала лицензии на полупромышленную разведку алмазов 260 кооперативам.Однако президент компании Хосе Мануэль Ганга младший (José Manuel Ganga Júnior) заявил, что в настоящее время компания работает над развитием кооперативов в промышленных масштабах.Он сказал, что кооперативы должны превратиться в эквивалент малых предприятий в течение двух лет.Endiama недавно заявила, что Ангола, как ожидается, прекратит полупромышленную разведку алмазов в стране, и добывающая отрасль сосредоточит усилия только на промышленных операциях, независимо от того, управляются они большими или маленькими кооперативами.В Анголе было более 700 мелких алмазодобытчиков до проведения операции по обеспечению прозрачности в отрасли, которая была запущена в 2018 году министерством внутренних дел.Сообщалось, что только 260 добытчиков алмазов из всех соответствовали требованиям для продолжения разведки камней.«Однако не все кооперативы, получившие лицензии на разведку алмазов, уже начали производить, - сказал Ганга младший. - Те, кто [раньше] копался в своем дворе в поисках алмазов - остались в прошлом».По его словам, в 2019 году новые лицензированные кооперативы произвели 35 856 каратов алмазов, и все они были проданы Национальной коммерческой организации Анголы Sodiam, чтобы остановить «незаконную торговлю алмазами».Ангола произвела 9,4 миллиона каратов в 2018 году.Ожидается, что к 2022 году добыча алмазов возрастет до 13,8 млн каратов.