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09 декабря 2019

DMCC открыл «первое в своем роде» хранилище и сейф в башне «Алмас», Дубай

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Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) открыл современное хранилище предметов роскоши 818 и сейф 15 января 2020 года, в башнях «Алмас» и «Джумейра Лейк», Дубай.
Роскошное хранилище с высоким уровнем безопасности дополняет торговую и деловую экосистему DMCC, которая предоставляет услуги и инфраструктуру для компаний-членов, работающих с золотом, бриллиантами, драгоценными металлами и ювелирными изделиями. 

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Фото: DMCC


Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, сказал: «Открытие хранилища 818 в башне «Алмас» еще больше укрепляет позиции DMCC как центра торговли золотом, бриллиантами и ювелирными изделиями. Стратегическое расположение башни, высокий уровень безопасности и удобный доступ делают ее идеальным местом для создания хранилища драгоценных предметов».
Викрам Джетвани (Vikram Jethwani), основатель и главный исполнительный директор хранилища 818, добавил: «Хранилище 818 - это первое в своем роде хранилище, где клиенты могут хранить ценные вещи с высоким уровнем безопасности. Клиентам предоставляется высочайший уровень комфорта и обслуживания, а также новейшие технологии безопасности, и мы гордимся тем, что располагаемся в одном из самых известных мест в ювелирном секторе ОАЭ - башне «Алмас»».
Хранилище 818 предлагает высочайший уровень безопасности и оснащен надежным механизмом блокировки с двойным управлением. Каждый сейф имеет два замка с десятью рычагами, доступ к которым осуществляется с помощью двух уникальных ключевых профилей. Хранилище также предлагает полный спектр дополнительных услуг, включая страхование и ремонт на хранение ювелирных изделий.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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