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09 декабря 2019

Продажи Chow Tai Fook в Гонконге снизились на 35% в 3 квартале 2020 финансового года

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chow_tai_kook_logo.pngChow Tai Fook Jewellery Group Limited сообщила, что продажи в сопоставимых магазинах в Китае выросли на 2%, в то время как спад в Гонконге и Макао, вызванный слабыми настроениями потребителей и стагнацией трафика, продолжился, из-за чего продажи в сопоставимых магазинах в этих регионах упали на 35%.
Неаудированные ключевые операционные данные за три месяца, закончившихся 31 декабря 2019 года, показывают рост розничных продаж во всех магазинах Китая на 17%, однако показатель стоимости розничных продаж в Гонконге и Макао снизился на 38%. Неравномерность показателей на основных рынках также была отражена в показателях по категориям продуктов.
В материковом Китае продажи ювелирных изделий с драгоценными камнями в сопоставимых магазинах составили 1%, в то время как новые точки продаж, открытые за последние 12 месяцев, увеличили рост розничных продаж ювелирных изделий с драгоценными камнями до 14% в течение квартала. Несмотря на это продажи ювелирных изделий с драгоценными камнями в сопоставимых магазинах в Гонконге и Макао снизились на 53% в течение квартала, поскольку потребители сдерживали расходы.
Продажи изделий из золота Chow Tai Fook снизились в объеме в результате волатильности цен на золото, что привело к снижению продаж золотых изделий в сопоставимых магазинах на обоих рынках.
Бизнес в области электронных продаж в материковом Китае продолжал процветать: объем розничных продаж вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в течение квартала объем вырос на 10%.
В CTF заявили, что в течение квартала компания открыла сеть из 296 точек продаж в материковом Китае. Тем не менее фирма может закрыть до 15 магазинов в Гонконге, так как уличные протесты и спад туризма отрицательно повлияли на продажи.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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