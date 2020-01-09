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09 декабря 2019

I.Hennig запустил новую виртуальную брокерскую платформу

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hennig_logo.pngI.Hennig Tenders, независимый оператор международных алмазных тендеров, объявил о запуске инновационной онлайн-платформы по торговле алмазным сырьем – «Виртуальный брокер» (Virtual Broker, VB). 
VB призван обеспечить безопасную среду для торговли необработанными алмазами, где продавцы и покупатели ведут онлайн переговоры непосредственно между собой по широкому спектру товаров. 
Просмотр товаров будет осуществляться в офисах Hennig Tenders в Антверпене, а транзакции - в режиме онлайн через новую платформу VB. 
Торговые мероприятия будут проводиться в новом формате, который позволит поставщикам и покупателям вести переговоры и заключать сделки онлайн в любой момент времени, не дожидаясь окончания мероприятия. 
Любые ставки, сделанные на платформе, будут напрямую передаваться в режиме реального времени продавцам, которые затем смогут решить, как реагировать. При том, что продавцы останутся  анонимными, I. Hennig обеспечит надлежащее безопасное и надежное оформление и сопровождение всех сделок. 
VB обеспечит также повышенный уровень прозрачности и контроля для всех участников, предлагая нефильтрованный доступ к покупателям по всему миру и предоставляя дополнительные приложения, такие как «Купить сейчас», возможность продажи/покупки на условиях кредита, а также доступность мобильного устройства.  
I. Hennig проведет полное обучение зарегистрированных покупателей тому, как использовать платформу, ее новые и эксклюзивные торговые инструменты в ходе просмотров  или по запросу. 
Первые торги на платформе «Виртуальный брокер» запланированы на 20-24 января.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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