Экспорт бриллиантов из Индии в декабре снизился на 5% по сравнению с прошлым годом

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Экспорт бриллиантов из Индии в декабре 2019 года составил 1,25 млрд долларов против 1,31 млрд долларов в декабре 2018 года, что указывает на снижение показателей на 5%, согласно предварительным данным, опубликованным индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council of India, GJEPC).Импорт алмазного сырья в течение месяца также снизился на 7,63%, до 1,60 млрд долларов, по сравнению с 1,74 млрд долларов, импортированными в декабре 2018 года. В натуральном выражении импорт алмазного сырья также сократился на 13,61%, с 19,29 млн каратов алмазов в декабре 2018 года до 16,66 млн каратов алмазов в декабре 2019 г.Импорт бриллиантов увеличился до 152,26 млн долларов США в декабре 2019 года с 111,56 млн долларов США в декабре 2018 года.Экспорт алмазов в декабре 2019 года составил 72,93 млн долларов против 105,63 млн долларов в декабре 2018 года. В натуральном выражении экспорт алмазного сырья составил 1,94 млн каратов по сравнению с 2,37 млн ​​каратов годом ранее.Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов достиг в декабре 2019 года 36,01 млн долларов против 17,29 млн долларов в том же месяце годом ранее.Импорт выращенных в лаборатории алмазов составил в декабре 2019 года 45,69 млн долларов против 14,75 млн долларов в декабре прошлого года; в то время как импорт выращенных в лаборатории бриллиантов вырос в декабре 2019 года до 9,48 млн долларов против 6,82 млн долларов в декабре 2018 года.За первые девять месяцев текущего финансового года экспорт бриллиантов в апреле-декабре 2019 года сократился на 17,89%, до 14,67 млрд долларов против 17,86 млрд долларов, экспортированных за тот же период прошлого финансового года.Импорт бриллиантов вырос на 2,55%, до 1,06 млрд долларов, против 1,04 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.В течение финансового года импорт алмазов снизился на 15,86%, до 10,16 млрд долларов с 12,07 млрд долларов в прошлом году. В натуральном выражении импорт сократился на 7,51%, с 126,29 млн каратов в апреле-декабре 2018 года до 116,81 млн каратов алмазов за тот же период текущего финансового периода.Экспорт алмазного сырья в апреле-декабре 2019 года составил 880,90 млн долларов против 929,84 млн долларов в прошлом году. Между тем, экспорт выращенного в лаборатории алмазного сырья составил в апреле-декабре 2019 года 7,04 млн долларов против 8,03 млн долларов за аналогичный финансовый год годом ранее.Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов составил 312,06 млн долларов США в период с апреля по декабрь 2019 года по сравнению с 151,22 млн долларов США годом ранее.Импорт выращенных в лаборатории алмазов за первые девять месяцев финансового года составил 250,70 млн долларов по сравнению с 99,82 млн долларов, которые страна получила от импорта год назад. Импорт выращенных в лаборатории бриллиантов вырос до 73,99 млн долларов в апреле - декабре 2019 года по сравнению с 52,55 млн долларов годом ранее.