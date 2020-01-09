HARAKH вошел в число финалистов конкурса FGI «Восходящая звезда» 2020 года

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Харах Мехта (Harakh Mehta) объявил, что его одноименный ювелирный бренд HARAKH включен в число финалистов конкурса «Восходящая звезда» 2020 года, организованного Fashion Group International (FGI), а также стал претендентом на получение впервые присуждаемой FGI премии за вклад в устойчивое развитие.

Харах Мехта присоединится к другим выдающимся номинантам, членам и совету директоров FGI, а также спонсорам конкурса в ходе 23-й ежегодной церемонии награждения и приуроченном к нему торжественному ужину, которые будут организованы в их честь во вторник, 28 января, в районе Среднего Манхэттена.

В 2017 году диамантер в четвертом поколении основал собственный ювелирный бренд HARAKH, базирующийся в Мумбае и Нью-Йорке. С момента назначения бренда официальным ювелиром парижского Бала дебютантов 2019 года он обретал все большую известность.

«Я создал HARAKH как бренд высокого ювелирного искусства, чтобы наполнить его духом радости. Я потрясен тем огромным признанием и позитивным восприятием, которые бренд получил за короткий промежуток времени. Быть причисленным к выдающемуся пантеону прошлых и нынешних номинантов FGI - это уже большая честь», - заявил Харах.

Его фабрика в Индии стала первой в числе тех, кто получил сертификацию на соответствие кодексу практики, принятому в 2013 году Советом по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council). HARAKH является также носителем сертифицированного бренда Fairmined Licensee.

Новая премия за вклад в устойчивое развитие, присуждаемая в рамках конкурса «Восходящая звезда», впервые спонсируется и презентуется интернет-магазином Maison de Mode.



Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished