Эксклюзив
Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других
Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...
09 января 2020
Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски
Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...
30 декабря 2019
Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами
Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...
23 декабря 2019
«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»
Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...
16 декабря 2019
Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр
Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...
09 декабря 2019
HARAKH вошел в число финалистов конкурса FGI «Восходящая звезда» 2020 года
Харах Мехта присоединится к другим выдающимся номинантам, членам и совету директоров FGI, а также спонсорам конкурса в ходе 23-й ежегодной церемонии награждения и приуроченном к нему торжественному ужину, которые будут организованы в их честь во вторник, 28 января, в районе Среднего Манхэттена.
В 2017 году диамантер в четвертом поколении основал собственный ювелирный бренд HARAKH, базирующийся в Мумбае и Нью-Йорке. С момента назначения бренда официальным ювелиром парижского Бала дебютантов 2019 года он обретал все большую известность.
«Я создал HARAKH как бренд высокого ювелирного искусства, чтобы наполнить его духом радости. Я потрясен тем огромным признанием и позитивным восприятием, которые бренд получил за короткий промежуток времени. Быть причисленным к выдающемуся пантеону прошлых и нынешних номинантов FGI - это уже большая честь», - заявил Харах.
Его фабрика в Индии стала первой в числе тех, кто получил сертификацию на соответствие кодексу практики, принятому в 2013 году Советом по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council). HARAKH является также носителем сертифицированного бренда Fairmined Licensee.
Новая премия за вклад в устойчивое развитие, присуждаемая в рамках конкурса «Восходящая звезда», впервые спонсируется и презентуется интернет-магазином Maison de Mode.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished