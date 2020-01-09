Lucapa успешно огранила первый алмаз

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Фото: Lucapa







Два крупнейших бриллианта, полученных из камня весом в 36 каратов, добытого на Мотаэ, получили оценку цвета категории D и были квалифицированы как безупречные. Камни оценивались Американским Геммологическим Институтом (Gemological Institute of America).

Lucapa также заявила, что скоро объявит о первых результатах огранки камней, произведенных на Луло.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Два крупнейших бриллианта, полученных из камня весом в 36 каратов, добытого на Мотаэ, получили оценку цвета категории D и были квалифицированы как безупречные. Камни оценивались Американским Геммологическим Институтом (Gemological Institute of America).Lucapa также заявила, что скоро объявит о первых результатах огранки камней, произведенных на Луло.

Lucapa Diamond успешно огранила свой первый алмаз, что стало важной вехой на пути продвижения компании по цепочке создания стоимости алмазов.Из алмаза весом 36 каратов, добытого на кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото, который принадлежит компании на 70%, было изготовлено 6 бриллиантов цвета D в рамках партнерства по огранке с неназванным «ведущим» международным диамантером.В компании заявили, что согласно соглашениям о партнерстве, чистая прибыль от продажи бриллиантов распределяется поровну с этим диамантером.«Исключительные бриллианты, произведенные в рамках нашего первого партнерства по огранке с целью наращивания прибыли, представляют собой еще одну веху для роста Lucapa как глобальной алмазной фирмы, и в то же время мы продвигаемся по цепочке создания стоимости алмазов, - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везерол (Stephen Wetherall). - Эта стратегия была реализована для того, чтобы максимизировать стоимость добычи алмазов на наших рудниках Мотае и Луло (Lulo) и получить доступ к дополнительным потокам доходов для Lucapa и наших партнеров по добыче в будущем».