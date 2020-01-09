Уникальные алмазы, добытые АГД ДАЙМОНДС, получили имена

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Двум крупным алмазам, добытым АО «АГД ДАЙМОНДС» на ГОКе им. В. Гриба в декабре 2019 года и в январе 2020 года, присвоены имена выдающихся северян.Уникальному алмазу весом 199,43 карата, добытому на ГОКе им. В. Гриба 17 декабря, присвоено имя «Георгий Седов» в честь русского гидрографа и полярного исследователя. 14 (27) августа 1912 года судно «Святой великомученик Фока» под командованием Г. Я. Седова вышло из порта Архангельска для покорения Северного полюса. Подобно ряду героических предшественников часть экспедиции погибла во льдах. Георгий Седов похоронен на острове Рудольфа в Арктике.Эксклюзивному алмазу весом 86,46 карата, добытому на ГОКе им. В. Гриба 5 января, присвоено имя «Георгий Георгиев» в честь первооткрывателя месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова, внесшего значительный вклад в дело открытия и становления Архангельской алмазоносной провинции. Алмаз «Георгий Георгиев» – пятнадцатый по счету из всех кристаллов ювелирного качества и особо крупных размеров, добытых на месторождении им. В. Гриба.