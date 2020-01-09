Равиль Санатулов возглавит «Севералмаз»

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Равиль Санатулов сменит Андрея Письменного на посту генерального директора компании «Севералмаз» группы АЛРОСА.«Равиль Шамильевич обладает большим профессиональным и управленческим опытом, более десяти лет он возглавлял один из крупнейших ГОКов АЛРОСА. Уверен, что его знания будут востребованы на новом месте и помогут «Севералмазу» успешно решить все стоящие перед предприятием стратегические задачи», – прокомментировал назначение генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.Равиль Шамильевич Санатулов родился в 1963 году. После окончания в 1986 году Иркутского политехнического института по специальности «горный инженер» он начал работать на прииске Ирелях Мирнинского ГОКа. За время работы в компании Равиль Шамильевич прошел путь от слесаря по ремонту горного оборудования до поста директора Айхальского ГОКа – координатора предприятий компании в п. Айхал, который он занимал с 2007 по 2018 годы. С осени 2018 года до назначения в «Севералмаз» Р. Ш. Санатулов являлся советником гендиректора АЛРОСА.