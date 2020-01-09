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09 декабря 2019

Тирг, усеянный розовыми бриллиантами, увековечен на монетах Монетного двора Перта

Сегодня
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Величественный тигр, усеянный редкими розовыми бриллиантами, добытыми на руднике Аргайл (Argyle), был увековечен на монетах из чистого золота, говорится в пресс-релизе Монетного двора Перта, Австралия. 
Монета «Драгоценный тигр» (Jewelled Tiger) изготовлена ​​из 10 унций чистого золота 99,99% и украшена изящным трехмерным тигром из 18-каратного розового золота, который усыпан почти тремя каратами ярких розовых бриллиантов, добытых на знаменитом алмазном руднике Аргайл Rio Tinto. Два ярких зеленых колумбийских изумруда Muzo украшают глаза хищника. На монете выгравирована надпись «ДРАГОЦЕННЫЙ ТИГР» и китайский иероглиф «тигр». 

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             Фото: Монетный двор Перта


Генеральный директор Монетного двора Перта Ричард Хейс  (Richard Hayes) сказал: «Этот юбилейный выпуск, выпущенный ограниченным тиражом, действительно исключителен с точки зрения артистичности, редкости и ценности. Наши монеты Драгоценный Феникс 2018 года и Драгоценный Дракон 2019 года были распроданы в течение нескольких недель после даты их выпуска. Мы ожидаем, что «Драгоценный тигр» будет так же востребован мировыми ценителями и коллекционерами предметов роскоши».
«Драгоценный тигр» является третьим выпуском из серии монет с бриллиантами Монетного двора Перта, демонстрирующих почитаемых мифических и смертных существ Азии.
Признавая значение числа восемь в азиатских культурах и его связь с удачей и процветанием, Монетный двор Перта выпустит только восемь монет «Драгоценный тигр», каждая из которых представлена ​​в роскошном кейсе с 18-каратной золотой вставкой и двумя дополнительными розовыми бриллиантами Аргайла.
На этом редком австралийском предмете коллекционирования на лицевой стороне изображен выполненный Джоди Кларк портрет королевы Елизаветы II, денежное наименование и дата 2020 года.
Монета «Драгоценный тигр» по цене 259 тыс. долларов США (включая налоги) доступна для покупки в магазине или через Интернет. Больше информации можно получить на сайте perthmint.com/thejewelledtiger , по телефону (+61 8) 9479 9936 или отправив электронное письмо по адресу masterpieces@perthmint.com
Весь ассортимент драгоценных металлов Монетного двора Перта и многое другое можно найти на сайте perthmint.com, а также на Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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