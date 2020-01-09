Эксклюзив

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Проведение алмазного тендера TAGS запланировано на 22-27 января

Сегодня
Новости

TAGS_logo1.pngКомпания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) объявила о проведении алмазного тендера, который пройдет с 22 по 27 января 2020 года в недавно отремонтированном современном помещении на территории Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange) в башне «Алмас» (Almas Tower) в Дубае.  
Для продажи снова будут представлены алмазы из Южной Африки и Анголы. Все сырье отличается высоким качеством и отличным цветом. На тендере будет представлено несколько отдельных камней и алмазов специальной категории.  
TAGS представит 20 000 каратов алмазов, добытых в Южной Африке, и 20 000 каратов камней, произведенных в Анголе, всех категорий и размеров.  
Общая прибыль от мероприятия должна составить около 30 млн долларов, однако скоро производители представят более подробную информацию.   
Все заинтересованные стороны могут связаться с компанией по электронной почте bookings@transatlanticgemsales.com, чтобы назначить встречу.   
Полный график мероприятий на 2019 год указан на веб-сайте Trans Atlantic Gem Sales (www.transatlanticgemsales.com). 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished