Семинар CIBJO-IEG на январской ярмарке VICENZAORO посвящен проблемам МСП

Организаторами мероприятия выступили Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO и Итальянская выставочная группа (IEG).
Руководить семинаром, который состоится 17 января в выставочном центре Виченцы, будет Филипп Олден (Philip Olden), председатель комиссии CIBJO по ответственному сорсингу. Обсуждение проводится при поддержке ведущих итальянских торговых организаций, среди которых Federpreziosi и Club degli Orafi.
Cеминар под названием «Имеет ли значение размер?» представит практические рекомендации и жизнеспособные решения, ориентированные на МСП, работающие в международном ювелирном секторе, с изложением того, что требуется отрасли с точки зрения ответственного сорсинга, целостности цепочки поставок и экологической устойчивости.
Коллоквиум будет проводиться одновременно на английском и итальянском языках. Это последнее мероприятие в серии образовательных программ, организованных CIBJO и IEG в поддержку корпоративной социальной ответственности и устойчивости в ювелирном секторе. Программы одобрены Экономическим и социальным советом ООН (ЭКОСОС).
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished