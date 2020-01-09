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Семинар CIBJO-IEG на январской ярмарке VICENZAORO посвящен проблемам МСП

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Проблемы, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия в ювелирном секторе, станут главной темой экспертного семинара, который состоится в первый день предстоящей январской выставки VICENZAORO в Виченце. 
Организаторами мероприятия выступили Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO и Итальянская выставочная группа (IEG).  

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Фото: Vicenzaoro


Руководить семинаром, который состоится 17 января в выставочном центре Виченцы, будет Филипп Олден (Philip Olden), председатель комиссии CIBJO по ответственному сорсингу. Обсуждение проводится при поддержке ведущих итальянских торговых организаций, среди которых Federpreziosi и Club degli Orafi. 
Cеминар под названием «Имеет ли значение размер?» представит практические рекомендации и жизнеспособные решения, ориентированные на МСП, работающие в международном ювелирном секторе, с изложением того, что требуется отрасли с точки зрения ответственного сорсинга, целостности цепочки поставок и экологической устойчивости. 
Коллоквиум будет проводиться одновременно на английском и итальянском языках. Это последнее мероприятие в серии образовательных программ, организованных CIBJO и IEG в поддержку корпоративной социальной ответственности и устойчивости в ювелирном секторе. Программы одобрены Экономическим и социальным советом ООН (ЭКОСОС).

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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