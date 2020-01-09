Эксклюзив

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Forevermark представляет В Китае концепцию розничной торговли следующего поколения

Сегодня
Новости

forevermark_logo.pngForevermark, алмазный бренд De Beers Group, недавно представил первый бутик в рамках своей концепции розничной торговли "Next Generation" (Новое поколение), расположенный в известном ювелирном универмаге «Caibai» в Пекине. Недавно отремонтированный бутик площадью 100 квадратных метров отличается от традиционных бутиков, предлагая своим клиентам открыть для себя мир Forevermark с помощью захватывающего, интерактивного и информативного опыта. Forevermark впервые предлагает такого рода потребительский опыт в рамках одного из своих розничных партнеров. Бутик оснащен рядом инноваций и цифровых технологий, в том числе «стеной открытий» и двумя «интерактивными стойками», которые находятся в самом центре бутика. Каждая стойка является центром внимания для работников Forevermark, которые предлагают вдохновение, опыт и свои рекомендации клиентам. Стена открытий, отмечающая стремление к красоте Forevermark, рассказывает о происхождении алмазов и о том позитивном влиянии, которое алмазы Forevermark оказывают на сохранение, защиту и восстановление мира природы. Это место, где потребители могут исследовать историю добычи камней и проследить за путешествием бриллианта Forevermark.
Нэнси Лю (Nancy Liu), генеральный директор Forevermark, сказала: «Наша концепция розничной торговли следующего поколения позволяет нам предлагать нашим клиентам больше, чем традиционные розничные предложения; место, где они могут окунуться в мир Forevermark и открыть для себя путешествие своего бриллианта Forevermark. Мы сосредоточены на создании открытой и гостеприимной среды, и мы рады запустить этот потрясающий концепт нашего бренда в партнерстве с Caibai».
Кроме того, в бутике имеется комната для консультаций, где клиенты могут спокойно отдохнуть, просмотреть знаменитые коллекции и получить такие услуги, как чистка ювелирных изделий Forevermark, а также консультации экспертов по камням Forevermark.
Дизайн бутика отражает историю бриллиантов бренда - пол имеет форму ромба, угловые стены имеют землистую линейную текстуру, символизирующую слои во времени и миллиарды лет, которые требуются для того, чтобы алмазы вышли к поверхности Земли. В магазине также представлен настоящий кимберлит, чтобы подчеркнуть природное происхождение каждого бриллианта.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished