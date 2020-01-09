Эксклюзив

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

09 января 2020

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Ювелиры ОАЭ требуют снижения 5-процентной пошлины на импорт ювелирных изделий

Сегодня
Новости

Розничные торговцы золотом и алмазами в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) надеются на снижение 5-процентной пошлины на импорт ювелирных изделий, заявив, что такой шаг избавит их от крайне неустойчивых цен на золото, которые установились с июня прошлого года. В условиях нестабильности курса золота розничные цены можно будет контролировать только благодаря снижению пошлины.
В январе 2018 года Дубай и Шарджа, два ключевых направления для импорта ювелирных изделий в регион, ввели пошлину на импорт в размере 5%. Это повлияло на цены на товар, и в частности подорвало репутацию Дубая как одного из лучших мест в мире для приобретения недорогого золота. Именно эта 5-процентная импортная пошлина, по мнению ритейлеров, должна быть снята, чтобы оживить отрасль. Ювелиры ОАЭ сталкиваются с серьезными проблемами каждый раз, когда цены на золото растут. Им крайне трудно продавать золото, когда покупатели стараются воздерживаться от покупок.
В последние дни на нестабильность цен на золото также повлияла напряженность в отношениях между США и Ираном. Это негативно отразилось на покупках золотых украшений во время дубайского фестиваля скидок -  одного из ключевых событий в календаре покупок золота в Дубае, ОАЭ.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished