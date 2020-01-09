Lucapa начала год с добычи алмаза весом 117 каратов

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Lucapa Diamond добыла алмаз ювелирного качества весом 117 каратов на своем аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, который принадлежит компании на 40%.На сегодняшний день это 14-й камень весом более 100 каратов, добытый на Луло компанией Lucapa и ее партнерами.«Производство этого алмаза ювелирного качества массой 117 каратов является позитивным стартом для Луло в 2020 году, поскольку мы продолжаем реализовывать наши планы по увеличению производства и доходов в этом году», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везерол (Wetherall).Камень весом 117 каратов, который является алмазом специальной категории (весом более 10,8 каратов), был добыт на блоке 19. Горнодобывающий блок 19 расположен между блоками 6 и 8, на которых добыто 12 алмазов весом более 100 каратов, включая самый крупный камень в Анголе, добытый 4 февраля, весом 404 карата. Он был продан в 2016 году за 16 миллионов долларов.