Lucapa начала год с добычи алмаза весом 117 каратов

Lucapa Diamond добыла алмаз ювелирного качества весом 117 каратов на своем аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, который принадлежит компании на 40%.
На сегодняшний день это 14-й камень весом более 100 каратов, добытый на Луло компанией Lucapa и ее партнерами.
«Производство этого алмаза ювелирного качества массой 117 каратов является позитивным стартом для Луло в 2020 году, поскольку мы продолжаем реализовывать наши планы по увеличению производства и доходов в этом году», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везерол (Wetherall).
Камень весом 117 каратов, который является алмазом специальной категории (весом более 10,8 каратов), был добыт на блоке 19. Горнодобывающий блок 19 расположен между блоками 6 и 8, на которых добыто 12 алмазов весом более 100 каратов, включая самый крупный камень в Анголе, добытый 4 февраля, весом 404 карата. Он был продан в 2016 году за 16 миллионов долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished