GTL-Джайпур и eBay подписали соглашение о программе сертификации для продавцов eBay

Лаборатория по проверке драгоценных камней, одна из старейших лабораторий в Индии, созданная GJEPC в 1972 году, предлагает геммологические услуги как индийским, так и зарубежным клиентам.Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC, сообщил: «Джайпур всемирно известен своими драгоценными камнями, а соглашение GTL-eBay облегчит сертификацию всех типов драгоценных камней, включая раскрытие информации о наличии / отсутствии обработки драгоценных камней в соответствии с существующими критериями. Это поможет продавцам на eBay укрепить доверие клиентов, а также поможет увеличить продажи индийских драгоценных камней ручной работы и ювелирных изделий на зарубежных рынках. Мы ожидаем, что многие другие платформы онлайн-коммерции подпишут аналогичные соглашения с GTL-Джайпур».Видмай Наини (Vidmay Naini), глава представительства eBay, сказал: «Индийские ювелирные изделия - один из популярных продуктов для 180 миллионов покупателей eBay по всему миру. Компания eBay-Индия стремится укрепить доверие и популярность индийских продавцов ювелирных изделий для развития своего бизнеса. В этом начинании мы сотрудничаем с GJEPC, чтобы позволить продавцам на eBay сертифицировать драгоценные камни на eBay-Индия. Сертификация GTL гарантирует, что клиенты во всем мире будут уверены в лучшем качестве драгоценных камней, которые сделаны в Индии. Продавцы индийских драгоценных камней увидят преимущество перед другими мировыми продавцами».