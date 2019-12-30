GTL-Джайпур и eBay подписали соглашение о программе сертификации для продавцов eBay

Лаборатория по проверке драгоценных камней (Gem Testing Laboratory, GTL) в Джайпуре, созданная Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), и глобальная компания по онлайн-продажам eBay подписали единственное в своем роде соглашение о программе сертификации драгоценных камней для продавцов eBay.
В соответствии с соглашением, GJEPC-GTL теперь предлагает услуги по сертификации продавцам eBay за символическую плату, специально оговоренную в этом соглашении. Это облегчит продавцам eBay получение подлинных отчетов от GTL-Джайпур до того, как их драгоценные камни будут доставлены покупателям.
Фото: GTL
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC, сообщил: «Джайпур всемирно известен своими драгоценными камнями, а соглашение GTL-eBay облегчит сертификацию всех типов драгоценных камней, включая раскрытие информации о наличии / отсутствии обработки драгоценных камней в соответствии с существующими критериями. Это поможет продавцам на eBay укрепить доверие клиентов, а также поможет увеличить продажи индийских драгоценных камней ручной работы и ювелирных изделий на зарубежных рынках. Мы ожидаем, что многие другие платформы онлайн-коммерции подпишут аналогичные соглашения с GTL-Джайпур».
Видмай Наини (Vidmay Naini), глава представительства eBay, сказал: «Индийские ювелирные изделия - один из популярных продуктов для 180 миллионов покупателей eBay по всему миру. Компания eBay-Индия стремится укрепить доверие и популярность индийских продавцов ювелирных изделий для развития своего бизнеса. В этом начинании мы сотрудничаем с GJEPC, чтобы позволить продавцам на eBay сертифицировать драгоценные камни на eBay-Индия. Сертификация GTL гарантирует, что клиенты во всем мире будут уверены в лучшем качестве драгоценных камней, которые сделаны в Индии. Продавцы индийских драгоценных камней увидят преимущество перед другими мировыми продавцами».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished