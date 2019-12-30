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09 декабря 2019

GTL-Джайпур и eBay подписали соглашение о программе сертификации для продавцов eBay

Сегодня
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Лаборатория по проверке драгоценных камней (Gem Testing Laboratory, GTL) в Джайпуре, созданная Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), и глобальная компания по онлайн-продажам eBay подписали единственное в своем роде соглашение о программе сертификации драгоценных камней для продавцов eBay.
В соответствии с соглашением, GJEPC-GTL теперь предлагает услуги по сертификации продавцам eBay за символическую плату, специально оговоренную в этом соглашении. Это облегчит продавцам eBay получение подлинных отчетов от GTL-Джайпур до того, как их драгоценные камни будут доставлены покупателям. 

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(Слева) Видмай Наини, глава представительства Ebay-Индия, и Санджай Сингх, директор регионального отделения GJEPC, Джайпур, подписывают меморандум о взаимопонимании
Фото: GTL

Лаборатория по проверке драгоценных камней, одна из старейших лабораторий в Индии, созданная GJEPC в 1972 году, предлагает геммологические услуги как индийским, так и зарубежным клиентам.
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawal), председатель GJEPC, сообщил: «Джайпур всемирно известен своими драгоценными камнями, а соглашение GTL-eBay облегчит сертификацию всех типов драгоценных камней, включая раскрытие информации о наличии / отсутствии обработки драгоценных камней в соответствии с существующими критериями. Это поможет продавцам на eBay укрепить доверие клиентов, а также поможет увеличить продажи индийских драгоценных камней ручной работы и ювелирных изделий на зарубежных рынках. Мы ожидаем, что многие другие платформы онлайн-коммерции подпишут аналогичные соглашения с GTL-Джайпур».
Видмай Наини (Vidmay Naini), глава представительства eBay, сказал: «Индийские ювелирные изделия - один из популярных продуктов для 180 миллионов покупателей eBay по всему миру. Компания eBay-Индия стремится укрепить доверие и популярность индийских продавцов ювелирных изделий для развития своего бизнеса. В этом начинании мы сотрудничаем с GJEPC, чтобы позволить продавцам на eBay сертифицировать драгоценные камни на eBay-Индия. Сертификация GTL гарантирует, что клиенты во всем мире будут уверены в лучшем качестве драгоценных камней, которые сделаны в Индии. Продавцы индийских драгоценных камней увидят преимущество перед другими мировыми продавцами».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



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