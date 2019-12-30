Замбия продлила срок действия лицензии изумрудного рудника Gemfields Кагем до 2045 года

Правительство Замбии продлило лицензию на добычу изумрудов Kagem Mining, сообщает Gemfields, которой принадлежит 75% акций компании.
В заявлении говорится, что благодаря продлению лицензии Kagem сможет продолжать добычу изумрудов в течение 25 лет до апреля 2045 года.
Измурудный рудник Кагем Фото: Gemfields
Считается, что рудник Кагем (Kagem) является крупнейшим в мире рудником, на котором добывают изумруды.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, выручка от продажи камней, добытых на Кагем, составила $33,2 млн по сравнению с $21 млн, полученным за тот же период предыдущего года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished