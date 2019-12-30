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09 декабря 2019

Все больше женщин в США покупают бриллиантовые украшения сами себе

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Все больше женщин в США покупают бриллиантовые украшения сами себе, и гиганты ювелирной индустрии рассчитывают превратить бриллиант в феминистский символ, пишет terrafemina.com.
Новая маркетинговая тактика ювелирных домов под названием «For Me, From Me» («Для меня, от меня») призвана побудить женщин к тому, чтобы покупать себе драгоценности с бриллиантами по случаю дня рождения, повышения по службе или просто ради удовольствия.
В США, где количество браков сократилось на 3% в период с 2000 по 2017 годы, бриллиант теперь позиционируют как символ женственности или даже феминизма. «Женщины сегодня чаще живут в одиночестве, они заботятся о других, и им удобнее тратить деньги по своему усмотрению и реинвестировать их… Кампания «For Me, From Me» - очень хороший пример того, как бренд выдает им на это «разрешение», - говорит Алексис Де Сальва (Alexis De Salva), старший аналитик британской маркетинговой компании Mintel.
Согласно данным ювелирного дома De Beers, число женщин, которые сами финансируют покупку  обручального кольца, выросло вдвое в период  2013-2017 годов. При этом представительницы прекрасной половины тратят на его приобретение больше средств, чем их партнеры-мужчины: в среднем 4400 долларов (около 3930 евро) против 3300 долларов (около 2950 евро). 
По словам Тины Смит (Tina Smith), владелицы ювелирного магазина в Бостоне, женщины готовы платить больше за более высокое качество. «Мы установили, что чем активней женщины участвуют в покупке обручального кольца, тем выше стоимость и качество этого кольца», - говорит она.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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