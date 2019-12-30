Эксклюзив

Нынешнему покупателю нужно предложить нечто уникальное, чего нет у других

Оксана Сенаторова – издатель журнала «Навигатор ювелирной торговли» и создатель «Академии Ювелирного Бизнеса». Окончила Медицинскую Академию им. Сеченова и факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2001...

Сегодня

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Pandora подтвердила свои прогнозы по финансовым результатам 2019 года

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Новости

pandora_logo.jpgДатская ювелирная компания Pandora объявила, что ее предварительные результаты за 2019 год подтверждают финансовые прогнозы.
По данным компании, на основе неаудированных финансовых показателей, ожидается, что общие продажи в сопоставимых магазинах в 4-м квартале снизятся на 4%, а продажи в сопоставимых магазинах в течение всего года упадут на 8%, что соответствует прогнозам по финансовым результатам. Ожидается, что общий объем продаж снизится на 1% за период с октября по декабрь, а выручка за год упадет на 8%.
«Последовательное улучшение сопоставимых показателей подтверждает стратегическое направление и эффективность программы NOW по возвращению Pandora к устойчивому росту с лидирующими в отрасли наценками», - говорится в сообщении компании.
Пандора опубликует свой годовой финансовый отчет 2019 года 4 февраля 2020 года.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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