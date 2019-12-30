Pandora подтвердила свои прогнозы по финансовым результатам 2019 года

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Датская ювелирная компания Pandora объявила, что ее предварительные результаты за 2019 год подтверждают финансовые прогнозы.По данным компании, на основе неаудированных финансовых показателей, ожидается, что общие продажи в сопоставимых магазинах в 4-м квартале снизятся на 4%, а продажи в сопоставимых магазинах в течение всего года упадут на 8%, что соответствует прогнозам по финансовым результатам. Ожидается, что общий объем продаж снизится на 1% за период с октября по декабрь, а выручка за год упадет на 8%.«Последовательное улучшение сопоставимых показателей подтверждает стратегическое направление и эффективность программы NOW по возвращению Pandora к устойчивому росту с лидирующими в отрасли наценками», - говорится в сообщении компании.Пандора опубликует свой годовой финансовый отчет 2019 года 4 февраля 2020 года.