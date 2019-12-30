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09 декабря 2019

WFDB скорбит по поводу кончины бывшего члена Исполнительного комитета Сергея Улина

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news_02012020_oulin.pngВсемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) скорбит по поводу кончины Сергея Улина 31 декабря 2019 года, который ушел из жизни в возрасте 69 лет. Президент WFDB Эрни Блом  (Ernie Blom) от имени всей организации выразил сожаление по поводу потери коллеги и друга.
«Он внес огромный вклад в рост международной алмазной промышленности на протяжении многих лет, когда он был связан с этой отраслью, особенно когда он занимал должность вице-председателя Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) на раннем этапе создания Кимберлийского процесса, - сказал Блом. - Сергей сыграл ключевую роль в разработке системы сдержек и противовесов, которая обеспечила, чтобы конфликтные алмазы не попадали в алмазопровод, и была тесно связана с созданием механизма КП в его стране».
После окончания Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР и работы в Комитете молодежных организаций (КМО) СССР он в 1990 году занял пост заместителя начальника Государственного хранилища ценностей Российской Федерации (Гохрана России), что в итоге привело его в алмазную промышленность страны. В 1992 году Сергей Улин становится заместителем директора производственно-координационного центра производственно-научного объединения «Якуталмаз», а в 1995 году назначается на пост вице-президента АК «АЛРОСА», на котором проработал до 2010 года. В 1996 году был избран президентом Алмазной палаты России. Кроме того, в течение ряда лет входил в Совет директоров ОАО «Алмазный мир» и возглавлял Российско-Израильский деловой совет при ТПП РФ.
Улин был бывшим членом Исполнительного комитета WFDB.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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