С бывшего генерального директора ZCDC сняли подозрения из-за нехватки вещественных доказательств

Сегодня

Бывший генеральный директор Zimbabwe Consolidated Diamond Mining Company (ZCDC) Моррис Бекезела Мпофу (Morris Bekezela Mpofu), которому грозило обвинение по преступному злоупотреблению служебным положением, теперь вне подозрений после того, как государство сняло обвинения до того, как возбудить дело.Государственные СМИ сообщают, что прокуратура не смогла собрать доказательства для своего обвинения.Государственный обвинитель Венаранда Муниоро (Venerandah Munyoro) заявила, что Мпофу вызовут обратно в суд, когда будут собраны доказательства для возбуждения судебного дела.«После тщательного рассмотрения мы должны отозвать дело против обвиняемого до того, как как возбудить дело. Полиция вызовет Мпофу в суд в случае, если она получит вещественные доказательства», - сказала она.Мпофу был арестован в мае прошлого года за то, что якобы рекомендовал бывшему заключенному, занесенному в черный список, покупать алмазы у компании по сбыту полезных ископаемых Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ).ZCDC занимается добычей алмазов в Маранге и Чиманимани, а также ведет обширную программу по разведке алмазов в Зимбабве.Ожидается, что алмазный сектор добавит не менее $1 млрд к $12 млрд, которые горнодобывающий сектор может внести в ВВП Зимбабве к 2023 году.Зимбабве планирует к 2023 году увеличить добычу алмазов более чем в три раза, до 11 млн каратов с 3,2 млн каратов камней в прошлом году.