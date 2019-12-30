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09 декабря 2019

Lucapa сообщает о рекордном показателе добычи алмазов за год

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lucapa_logo.pngLucapa Diamond, которая ведет операции в Анголе и Лесото, произвела 14 007 каратов алмазов за три месяца до декабря 2019 года.
В течение квартала на руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото было добыто 9 837 каратов камней, в то время как на руднике Луло (Lulo) в Анголе было добыто 4 170 каратов алмазов.
Согласно заявлению компании, рекордные результаты, полученные за квартал, способствовали рекордному годовому показателю производства фирмы в размере 49 120 каратов и совокупным продажам в размере $55 млн, полученных в результате реализации камней, добытых на кимберлитовом руднике Мотаэ и аллювиальном руднике Луло в 2019 году.
«Рудники Мотаэ и Луло продолжали подчеркивать свой статус производителей крупных камней в течение квартала. На шахтах было добыто в общей сложности 287 камней массой более 4,8 каратов общим весом 1 164 каратов по состоянию на конец 2019 года, - говорится в сообщении.
- В общей сложности было добыто пять камней весом более 100 каратов».
Lucapa заявила, что продолжала повышать эффективность производства и эксплуатации на шахтах Мотаэ и Луло в течение декабрьского квартала, чтобы компенсировать снижение мирового спроса на алмазное сырье, которое повлияло на цены и доходы для производителей алмазов.
Несмотря на то, что 2019 год был непростым для производителей алмазов с точки зрения падения цен, год закончился на более позитивной ноте с изменением спроса и цен в среднем потоке алмазопровода.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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