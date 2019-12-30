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02 декабря 2019

Rio Tinto пожертвовала один миллион австралийских долларов австралийскому Красному Кресту

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news_06072018_riotinto.pngRio Tinto пожертвовала еще 750 тыс. австралийских долларов Красному Кресту для оказания помощи и восстановления после пожаров. Вместе с 250 тыс. австралийских долларов, пожертвованных Rio Tinto Красному Кресту в ноябре, общая сумма пожертвований компании составляет один миллион австралийских долларов, говорится в сообщении Rio Tinto.
Компания предприняла такой шаг для поддержки людей, пострадавших от лесного пожара в Австралии.
Эти средства будут использованы для создания убежищ, оказания первой психологической помощи в целях снижения травматизма, предоставления информации и практической помощи в течение времени, которое может потребоваться для выздоровления, и реализации долгосрочных программ восстановления в пострадавших общинах.
Генеральный директор Rio Tinto Жан-Себастьян Жак (Jean-Sébastien Jacques) сказал: «В связи с эскалацией кризисной ситуации с лесными пожарами, которые вызвали опустошение в многих районах Австралии, мы увеличили сумму нашего пожертвования до одного миллиона австралийских долларов, чтобы поддержать Красный Крест в его неустанной работе по уходу за пострадавшими общинами».
С ноября 2019 года сотни сотрудников Красного Креста - в основном добровольцы - работали в центрах по оказанию помощи и эвакуации для пострадавших от лесных пожаров по всей стране.
Пожары в Австралии затронули обширные территории и привели к многочисленным человеческим жертвам.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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