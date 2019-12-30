Эксклюзив

Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

30 декабря 2019

Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами

Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...

23 декабря 2019

«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...

16 декабря 2019

Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр

Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...

09 декабря 2019

Обучение оценке алмазов важно для старателей

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...

02 декабря 2019

Van Cleef & Arpels открыла свою первую ювелирную выставку в Италии

Сегодня
Новости

Van Cleef & Arpels открыла свою выставку ювелирных изделий в Милане, Италия, на которой представлено более 500 исключительных экспонатов, сообщает worldtempus.com.
Выставка называется «Время, природа, любовь» и демонстрирует архивные документы, эскизы и рисунки гуашью, на ней также представлено много невиданных ранее произведений, в том числе работы, взятые из частных коллекций. 

news_04012020_vancleef.png

                Фото: Van Cleef&Arpels
  
Куратором выставки стала Альба Каппелиери, профессор в области дизайна ювелирных украшений Миланского технического университета и директор Музея ювелирного искусства г. Виченцы. Выставочные декорации в современном стиле были разработаны американским дизайнером Джоанной Гравундер.
Вдохновившись книгой Итало Кальвино "Шесть заметок для будущего тысячелетия", Альба Каппелиери выбрала несколько ключевых концептов, через которые она представила творения Дома. Первая секция посвящена времени, вторая – любви, а третья – природе, согласно официальному сайту компании.
Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished