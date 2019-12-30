Эксклюзив
Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски
Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...
30 декабря 2019
Новая задача: поддержка покупателей и большее взаимодействие с акционерами
Скромный Говиндбхай Лалджибхай Дхолакиа (Govindbhai Laljibhai Dholakia), председатель правления Shree Ramkrishna Exports Pvt Ltd (SRK), является не просто бизнесменом, но и известным филантропом. Он внес чрезвычайно большой вклад в социальное...
23 декабря 2019
«Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров»
Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры...
16 декабря 2019
Наша главная задача в том, чтобы вдохновить потребителей на приобретение бриллиантов - Жан-Марк Либерхерр
Имея более чем 25-летний опыт работы на различных руководящих должностях во многих географических регионах мира, выполняя разнообразные функции в различных сферах деятельности, Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) обладает еще и более чем...
09 декабря 2019
Обучение оценке алмазов важно для старателей
Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя...
02 декабря 2019
Ушел из жизни Сергей Улин, бывший вице-президент АЛРОСА
После окончания Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР и работы в Комитете молодежных организаций (КМО) СССР он в 1990 году занял пост заместителя начальника Государственного хранилища ценностей Российской Федерации (Гохрана России), что в итоге привело его в алмазную промышленность страны. В 1992 году Сергей Улин становится заместителем директора производственно-координационного центра производственно-научного объединения «Якуталмаз», а в 1995 году назначается на пост вице-президента АК «АЛРОСА», на котором проработал до 2010 года. В 1996 году был избран президентом Алмазной палаты России. Кроме того, в течение ряда лет входил в Совет директоров ОАО «Алмазный мир» и возглавлял Российско-Израильский деловой совет при ТПП РФ. Сергей Улин многое сделал для того, чтобы усовершенствовать процедуру вывоза из страны и ввоза в страну алмазов и бриллиантов. Представляя интересы российской алмазной промышленности за рубежом, он настойчиво выступал за создание постоянно действующей платформы для обсуждения положения дел в мировой алмазной отрасли всеми ее участниками, включая алмазодобывающие компании, производителей бриллиантов и ювелирных изделий, представителей розничной торговли, банков, а также международных общественных организаций и профессиональных организаций мирового алмазного и ювелирного бизнеса.
Редакция Rough&Polished приносит свои соболезнования родным и близким Сергея Улина.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург