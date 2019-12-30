Ушел из жизни Сергей Улин, бывший вице-президент АЛРОСА

Вчера

В последний день 2019 года в возрасте 69 лет скончался Сергей Арамович Улин, отдавший много времени и сил работе в алмазной отрасли России.После окончания Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР и работы в Комитете молодежных организаций (КМО) СССР он в 1990 году занял пост заместителя начальника Государственного хранилища ценностей Российской Федерации (Гохрана России), что в итоге привело его в алмазную промышленность страны. В 1992 году Сергей Улин становится заместителем директора производственно-координационного центра производственно-научного объединения «Якуталмаз», а в 1995 году назначается на пост вице-президента АК «АЛРОСА», на котором проработал до 2010 года. В 1996 году был избран президентом Алмазной палаты России. Кроме того, в течение ряда лет входил в Совет директоров ОАО «Алмазный мир» и возглавлял Российско-Израильский деловой совет при ТПП РФ. Сергей Улин многое сделал для того, чтобы усовершенствовать процедуру вывоза из страны и ввоза в страну алмазов и бриллиантов. Представляя интересы российской алмазной промышленности за рубежом, он настойчиво выступал за создание постоянно действующей платформы для обсуждения положения дел в мировой алмазной отрасли всеми ее участниками, включая алмазодобывающие компании, производителей бриллиантов и ювелирных изделий, представителей розничной торговли, банков, а также международных общественных организаций и профессиональных организаций мирового алмазного и ювелирного бизнеса.Редакция Rough&Polished приносит свои соболезнования родным и близким Сергея Улина.