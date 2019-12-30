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02 декабря 2019
АО «АГД ДАЙМОНДС» приняло участие в горной конференции в Анголе
Целью форума, организованного Министерством минеральных ресурсов и нефти республики, стало раскрытие потенциала национального горнодобывающего сектора в плане инвестиций и диверсификации, а также привлечение инвестиций в горнодобывающий сектор Анголы.
Интересы АГД ДАЙМОНДС на форуме представлял советник генерального директора по геологии, доктор геолого-минералогических наук Виктор Устинов. Ангола является пятым по величине мировым производителем алмазов. В 2018 году в стране было добыто около 9,2 млн каратов алмазов (данные из отчета национального алмазодобывающего предприятия «Эндиама»). К настоящему времени выявлено около тысячи кимберлитовых трубок, которые объединяются в 11 районов и 36 полей, а также многочисленные россыпи. Наиболее перспективной территорией для выявления месторождений алмазов является северо-восток Анголы, который характеризуется широким распространением проявлений коренной и россыпной алмазоносности. Здесь известны крупные месторождения алмазов – трубки Катока и Луэле. Девять россыпных месторождений разрабатывается промышленным способом. Россыпные алмазы отличаются наиболее высокой стоимостью. Например, на концессии Луло, где проводит работы компания «Лукапа Даймонд», стоимость алмазов составляет 1900 долл/карат и является одной из наиболее высоких в мире.
Работа I конференции-выставки привлекла участие специалистов горнодобывающего сектора из разных стран. Были представлены десятки компаний, количество участников превысило 600 человек. В работе форума приняли участие президент Республики Ангола Жоао Лоуренсу, министр минеральных ресурсов и нефти Диамантино Педро Азеведу, ведущие эксперты мирового горнодобывающего сектора.
Ангольские и зарубежные специалисты выступили с рядом докладов по геологии, алмазоносности Анголы, последним изменениям законодательства страны в области недропользования. Форум явился хорошей площадкой для обсуждения различных вопросов сотрудничества в сфере добычи и приобретения различных видов полезных ископаемых, в том числе алмазов. Виктор Устинов провел встречи с представителями компаний «Экскалибур», «Эндиама», «Содиам», «Лукапа Даймонд» и других ведущих предприятий отрасли. В ходе переговоров обсуждались вопросы возможного участия АГД ДАЙМОНДС в алмазопоисковых работах на перспективных территориях Анголы и перспективы разработки россыпных месторождений алмазов. I конференция-выставка, посвященная горнодобывающей отрасли Анголы, и проведенные переговоры продемонстрировали заинтересованность компании «Эндиама» и других предприятий в разностороннем сотрудничестве с АГД ДАЙМОНДС.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург