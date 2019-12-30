Цены на золото в Казахстане значительно повысились

30 декабря 2019

По состоянию на конец 2019 года цены на ювелирные изделия из золота в Казахстане выросли на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает energyprom.kz.Согласно сообщению, в ноябре в среднем стоимость украшений из золота увеличилась до 17,5 млн тенге.В основном рост цен наблюдается в крупных городах, в частности в Нур-Султане, где цены за год выросли на 4,5%, в Атырау рост цен составил 8,6% и в Актау - 11,2%.Всего за 11 месяцев в Казахстане было реализовано ювелирных изделий из золота на 668,5 млн тенге против 648,1 млн тенге в 2018 году.