В ОЭЗ «Моглино» откроют производство синтетических алмазов

30 декабря 2019

«Синтез Технолоджи» намерена запустить в 2020 году проект по развитию производства синтетических алмазов и монокристаллических пластин в особой экономической зоне «Моглино». Гендиректор компании Екатерина Наговицына представила соответствующий план по увеличению количества выпускаемой продукции во время заседания экспертного совета ОЭЗ ППТ «Моглино», сообщает Псковская Лента Новостей.Согласно сообщению, план по наращиванию производства предусматривает введение еще 10 прессов в дополнение к одному станку, который работает на фабрике в данный момент.Ожидается, что инвестиции в проект составят 607 млн рублей.По словам Екатерины Наговицыной, начало производства запланировано на третий квартал 2020 года.Благодаря наращиванию производства компания создаст еще 28 рабочих мест.В сообщении также говорится, что около 80% продукции будет экспортироваться, а остальной товар пойдет на внутренний рынок.ОЭЗ «Моглино» расположена в Псковской области России и представляет собой площадку с инфраструктурой для размещения производства.