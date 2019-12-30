HRD Antwerp нанимает нового генерального директора

27 декабря 2019

Сертификационная лаборатория HRD Antwerp с 20 января 2020 года будет работать под новым руководством. Эллен Джончир (Ellen Joncheere) была нанята компанией, которая на данный момент находится в процессе продажи, сообщают средства массовой информации. Последние шесть лет она была генеральным директором Fremach, поставщика для автомобильной промышленности.«HRD Antwerp пользуется отличной репутацией на международном уровне, - сообщил Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор материнской компании AWDC. - Чтобы обеспечить будущее, нам нужно было привлечь нового хорошего генерального директора. Мы очень довольны, что Эллен Джончир скоро станет частью нашей команды».В дополнение к сертификации бриллиантов HRD Antwerp также участвует в сфере обучения и разработке технологических устройств. В последние годы компании пришлось подвергнуться серьезной реструктуризации, чтобы адаптироваться к быстро меняющемуся рынку.