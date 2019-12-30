АЛРОСА добыла камень массой 191 карат

АЛРОСА добыла алмаз массой 190,77 карата на своей кимберлитовой трубке Ботуобинская в Якутии. Алмаз обладает высокими качественными характеристиками, говорится на сайте компании.
«Обнаружение крупного и качественного по своим первичным характеристикам алмаза в преддверии новогодних праздников – настоящий подарок. Подобные сюрпризы в 2019 году природа уже делала. Так, накануне Дня всех влюбленных на трубке Удачная АЛРОСА был добыт алмаз в форме сердца. Такие находки, безусловно, всегда примечательны», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Недавно сообщалось, что АЛРОСА продала свой уникальный желтый бриллиант «Жар-птица» (Firebird) массой 20,69 карата компании Graff Diamonds.
Камень был изготовлен гранильным подразделением АЛРОСА, сообщает компания.
Итоговая стоимость за карат стала одной из самых высоких для подобных бриллиантов за последние годы.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург