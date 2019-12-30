DPA и Lakme Fashion Week продвигают природные бриллианты

26 декабря 2019

Lakmé Fashion Week (LFW), крупнейшая в Индии выставка моды, в сотрудничестве с Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), вновь объявила об открывающейся возможности для индийских дизайнеров ювелирных изделий продемонстрировать свое мастерство. Третья выставка «The Real Cut» («Подлинная огранка») представляет собой платформу, на которой дизайнеры ювелирных изделий с бриллиантами смогут сотрудничать с лучшими представителями современной моды, сообщает gjepc.org.Согласно сообщению, жюри будет принимать заявки от дизайнеров, которые занимались ювелирным дизайном минимум три года и максимум восемь лет с одним или несколькими индийскими ювелирными ритейлерами.Работы будут отобраны специальным жюри. Отобранные дизайнеры будут иметь возможность продемонстрировать свои изделия во время мероприятия.Эта инициатива призвана помочь молодым и начинающим дизайнерам ювелирных изделий с бриллиантами выйти на мировой рынок модной индустрии.Заявки принимаются до 5 января 2020 года.