Экспорт бриллиантов из Индии в ноябре продолжал снижаться

26 декабря 2019

Валовой экспорт бриллиантов из Индии в ноябре продолжил сокращаться в годовом исчислении. Показатели сократились на 25,13%, до 1,17 млрд долларов США, по сравнению с 1,56 млрд долларов США в ноябре 2018 года, согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).Импорт алмазного сырья в ноябре 2019 года вырос на 32,44%, до 1 230,74 млн долларов США, против 929,26 млн долларов США в ноябре 2018 года. В натуральном выражении импорт алмазного сырья вырос на 19,55%, с 12,69 млн каратов в ноябре 2018 года до 15,17 млн ​​каратов в ноябре 2019 года.Импорт бриллиантов вырос в ноябре 2019 года до 117,85 млн долларов США с 65,19 млн долларов США в том же месяце 2018 года.Экспорт алмазов в ноябре 2019 года составил 94,51 млн долларов США против 88,04 млн долларов годом ранее. Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов вырос до 21,80 млн долларов США против 10,25 млн долларов США в прошлом году.Импорт выращенных в лаборатории алмазов за месяц составил 33,16 млн долларов США, что показывает рост с 9,66 млн долларов США год назад.Импорт выращенных в лаборатории бриллиантов вырос в ноябре 2019 года до 9,79 млн долларов США с 3,44 млн долларов США в 2018 году.Экспорт бриллиантов в апреле-ноябре 2019 года сократился на 18,96%, до 13,41 млрд долларов США, по сравнению с 16,55 млрд долларов США за аналогичный период прошлого года, а импорт бриллиантов сократился на 1,54%, до 911,68 млн долларов США, по сравнению с 925,90 млн долларов США за аналогичный период предыдущего года.В течение финансового года импорт алмазов снизился на 17,24%, до 8,55 млрд долларов США с 10,34 млрд долларов США годом ранее. В натуральном выражении импорт сократился на 6,41%, с 107,0 млн каратов в апреле-ноябре 2018 года до 100,14 млн каратов за тот же период текущего финансового периода.Экспорт алмазов в апреле-ноябре 2019 года составил 807,97 млн ​​долларов США по сравнению с 824,21 млн долларов США годом ранее, тогда как экспорт синтетических алмазов составил 6,82 млн долларов США в апреле-ноябре 2019 года против 6,70 млн долларов США в прошлом году. Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов составил 276,05 млн долларов США в период с апреля по ноябрь 2019 года по сравнению с 133,94 млн долларов США годом ранее.Импорт выращенных в лаборатории алмазов составил 116,61 млн долларов США за первые восемь месяцев финансового года, по сравнению с импортом в 85,07 млн долларов США год назад, тогда как импорт синтетических бриллиантов вырос до 153,83 млн долларов США в апреле-ноябре 2019 года по сравнению с 45,73 млн долларов годом ранее.Индия, крупнейший в мире центр огранки алмазов, является одним из крупнейших импортеров алмазного сырья и экспортером бриллиантов.Недавно сообщалось, что индийские производители сократили свои закупки необработанных алмазов примерно на 30%, чтобы разгрузить запасы и улучшить свой денежный поток.