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Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году. Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту...

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02 декабря 2019

АО «АГД ДАЙМОНДС» выполнило годовой план по добыче алмазов

25 декабря 2019
Новости
25 декабря на обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба успешно достигнут годовой показатель выполнения производственного плана по добыче алмазов в размере 4,744 млн каратов. Компания «АГД ДАЙМОНДС» сообщила об этом в пресс-релизе, полученном Rough&Polished.

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                Фото: АГД ДАЙМОНДС

Ожидаемая добыча алмазов на ГОКе им. В. Гриба за 2019 год составит 4,843 млн каратов. Отметим, что 17 декабря добыт алмаз весом 199,43 карата – четырнадцатый по счету уникальный кристалл АГД ДАЙМОНДС (из всех кристаллов ювелирного качества весом более 50 каратов), добытых на месторождении им. В. Гриба.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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