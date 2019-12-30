Richemont Group и Chanel продлили аренду московских бутиков на 10-15 лет

Бизнес-центр «Женевский дом» на Петровке Фото: Office agency

Richemont Group и Chanel продлили аренду бутиков в Москве еще на 10 и 15 лет соответственно. Необходимые договоры были заключены с агентством недвижимости Eastern Property. Об этом заявил представитель управляющей компании Eastern Property, сообщает Reuters.Сделки продлевают срок аренды Richemont Group до 2030 года и Chanel до 2035 года на одной из лучших московских торговых улиц, где продаются товары премиум-класса - Петровке.Аренда была продлена для брендов, входящих в Richemont Group: Vacheron Constantin, Panerai, IWC Schaffhausen и Cartier, а также для магазина Chanel.Richemont - швейцарская группа компаний, производящая товары класса «люкс».