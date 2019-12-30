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02 декабря 2019

Richemont Group и Chanel продлили аренду московских бутиков на 10-15 лет

25 декабря 2019
Новости

Richemont Group и Chanel продлили аренду бутиков в Москве еще на 10 и 15 лет соответственно. Необходимые договоры были заключены с агентством недвижимости Eastern Property. Об этом заявил представитель управляющей компании Eastern Property, сообщает Reuters. 

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                          Бизнес-центр «Женевский дом» на Петровке                       Фото: Office agency

Сделки продлевают срок аренды Richemont Group до 2030 года и Chanel до 2035 года на одной из лучших московских торговых улиц, где продаются товары премиум-класса - Петровке.
Аренда была продлена для брендов, входящих в Richemont Group: Vacheron Constantin, Panerai, IWC Schaffhausen и Cartier, а также для магазина Chanel.
Richemont - швейцарская группа компаний, производящая товары класса «люкс».

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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