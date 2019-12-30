Graff приобрела у АЛРОСА уникальный желтый бриллиант

АЛРОСА продала свой уникальный желтый бриллиант «Жар-птица» (Firebird) массой 20,69 карата компании Graff Diamonds.
Камень был изготовлен гранильным подразделением АЛРОСА, сообщает компания.
Итоговая стоимость за карат стала одной из самых высоких для подобных бриллиантов за последние годы. Стоимость сделки не уточняется.
Бриллиант прошел сертификацию Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA).
«Этот ярко-желтый бриллиант с высокой чистотой и интересной формой огранки уникален. По описанию или фотографии трудно даже представить то богатство цвета и игру света, которыми он обладает. Подобные бриллианты крайне редко встречаются на рынке», - отмечает Джон Кинг, директор по качеству GIA.
Бриллиант огранки «Ашер» был сертифицирован Геммологическим институтом Америки (GIA) как «Фантазийный ярко-желтый» (Fancy Vivid Yellow). Бриллиант также имеет чистоту VS1 (практически без включений) и превосходную (Excellent) оценку за симметрию и полировку.
Уникальный бриллиант является частью коллекции «Представление» (The Spectacle), посвященной русскому балету.
Желтый бриллиант получил название в честь балета «Жар-птица», премьера которого состоялась в 1910 году на сцене театра Гранд-Опера в Париже. Это первая из постановок Сергея Дягилева для знаменитой антрепризы «Русские сезоны».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург