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02 декабря 2019

Mountain Province представила дополнительные результаты по кимберлиту Уилсон на руднике Гачо Куэй

24 декабря 2019
Новости

mountainprovince_logo.pngКомпания Mountain Province Diamonds Inc представила дополнительные результаты добычи микроалмазов и оконтуривающего бурения на кимберлите Уилсон (Wilson), который был отрыт ранее в этом году.
В общей сложности 1,7 тонны кимберлита, извлеченного из двух буровых скважин на Уилсоне, были обработаны в Научно-исследовательском совете Саскачевана (Saskatchewan Research Council) с целью извлечения микроалмазов. Были обнаружены 5564 алмазов размером более 0,075 мм, включая 86 алмазов размером более 0,85 мм общим весом 2,23 карата. 
Кроме того, в рамках программы оконтуривающего бурения на глубине 2897 метров было завершено разведочное бурение на десяти новых буровых  скважинах, пересекающих в общей сложности 409 метров кимберлита. 
«Эти результаты, которые следуют за открытием Уилсона в начале этого года, свидетельствуют, что жизнедеятельность рудника Гачо Куэй  (Gahcho Kué) по-прежнему является открытой возможностью. Уилсон обладает потенциалом для внесения ценного вклада в разработку рудника, и он представляет собой лишь первые результаты наших совместных разведке с De Beers усилий по созданию добавочной стоимости путем дальнейших открытий в этом районе», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор компании Mountain Province. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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